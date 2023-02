Un temps doux et très nuageux ce samedi, avec parfois de faibles pluies

Un peu de pluie ou de bruine pourra encore se produire par endroits, et les nuages bas masqueront parfois les hauts plateaux de l’Ardenne. D’après les prévisions de l’Institut royal météorologique, les maxima varieront entre 5 degrés en haute Ardenne et 10 degrés sur l’ouest et le centre du pays. Le vent sera faible de nord-ouest ou de direction variable.

La nuit prochaine, le ciel restera très nuageux avec parfois un peu de pluie ou de bruine. Les nuages réduiront parfois la visibilité sur les hauts plateaux de l’Ardenne. Des pluies temporairement plus marquées envahiront le pays par le littoral en fin de nuit. Les minima varieront entre 2 degrés en haute Ardenne et 7 degrés en Flandre. Le vent sera généralement faible. Le long du littoral, il deviendra modéré en fin de nuit.