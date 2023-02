«La chose la plus brutale que j’ai vécue»: Manuel Neuer attaque ouvertement les dirigeants du Bayern, qui lui répondent sèchement

La tension est plutôt palpable du côté du Bayern Munich, alors qu’un choc de Ligue des champions contre le PSG se prépare. En cause : une interview accordée par Manuel Neuer à The Athletic et au Süddeutschen Zeitung. Le portier allemand, sur la touche après une blessure à la jambe encourue au ski, n’a pas manqué d’y critiquer la direction du club bavarois et notamment, l’éviction de Toni Tapalovic, entraîneur des gardiens et ami de Neuer.

Lire aussi Le Bayern Munich se sépare de son entraîneur des gardiens: le club le soupçonne d’être une taupe!

« Je n’ai pas du tout compris. Ça m’a vraiment assommé », a confié Neuer à ce sujet. « Il n’était pas là seulement pour moi, mais pour l’ensemble du groupe de gardiens, pour le club. […] Pour moi, c’était un coup dur alors que j’étais déjà à terre. J’ai eu l’impression que l’on m’arrachait le cœur, c’est la chose la plus brutale que j’ai vécue dans ma carrière. Et j’en ai vraiment vu des choses. Des gens ont fondu en larmes. C’est une grande déception. » Arrivé en 2011, Tapalovic a été écarté il y a quelques semaines car il aurait partagé avec les joueurs des discussions confidentielles du staff de Julian Nagelsmann.

Profondément touché, Neuer attaque ouvertement la gestion du club. « Nous voulons être différents au Bayern, nous voulons être une famille », lance le gardien de 36 ans. « Mais il vient de se passer quelque chose que je n’avais jamais vu. C’est dommage pour tout le monde : pour le club, pour Tapa, pour le staff, pour tous les gardiens et donc bien sûr pour moi aussi. »

« Les objectifs communs passent au premier plan »

Forcément, ces propos sont mal passés auprès de la direction, qui n’a pas donné d’autorisation pour ce double entretien, rapporte le Bild. Oliver Kahn, président du Bayern, a tenu à réagir rapidement dans les médias allemands, sans prendre de pincettes. « Ce que Manuel dit dans certaines parties de ces deux interviews par rapport au départ de Toni Tapalovic ne lui rend justice ni à lui en tant que capitaine, ni au regard des valeurs du FC Bayern. De plus, ses déclarations tombent au mauvais moment, car nous sommes à la veille de matches très importants. »

Lire aussi «C’est de l’amateurisme»: un joueur du Bayern Munich recadré par son club après un voyage à Paris (photos)

Kahn reconnaît tout de même comprendre « dans une certaine mesure » la réaction de Neuer. « Il est personnellement touché. Nous en étions conscients lorsque nous lui avons expliqué que cette décision était la meilleure pour notre équipe. » Avant de confier avoir vécu une situation similaire à son époque en équipe nationale, « mais les objectifs communs passent au premier plan pour moi », poursuit-il. « Ils étaient plus importants pour moi que mes sentiments personnels. Et c’est pour cette raison que j’ai décidé à l’époque de ne pas m’exprimer publiquement. Manuel a maintenant fait le contraire. »

Le président munichois promet d’en « parler très clairement » avec Neuer. Pour l’atmosphère calme et posée à dix jours d’un match européen, on repassera…