Le parlement bruxellois refuse de revenir sur l’effet dévolutif de la case de tête

Dans sa proposition, l’auteure principale, Anne-Charlotte d’Ursel prévoyait de toujours permettre à l’électeur de soutenir l’ensemble d’une liste en effectuant un vote en case de tête pour manifester son adhésion au projet politique, mais sans redistribuer les voix du vote en case de tête aux candidats au sein de la liste selon un mode dévolutif. Ainsi, les candidats amenés à siéger seront ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix des électeurs et non plus ceux qui ont été bien «placés» par leur parti.

La mesure aurait permis, selon elle, de gagner en transparence vis-à-vis du citoyen et de rendre le système électoral plus simple et plus lisible pour tous. Du point de vue des candidats, la mesure aurait permis à chacun de faire campagne à armes égales.