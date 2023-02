Enseignement: les cours de religion et morale ne seront plus qu’optionnels

C’est en effet le sens d’une note d’orientation que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles soumet en ce moment à la concertation avec les pouvoirs organisateurs et les syndicats. Le cabinet du ministre-président Pierre-Yves Jeholet insiste samedi sur le fait qu’aucune décision n’a encore été prise.

Trois scénarios sont évoqués par le cabinet de la ministre de l’Education Caroline Désir (PS) dans ce document adopté à la veille de Noël et présenté vendredi aux pouvoirs organisateurs de l’officiel. Un, la suppression pure et simple des cours philosophiques au bénéfice de deux heures d’éducation à la philosophie et la citoyenneté. Deux, deux heures d’éducation à la philosophie et la citoyenneté et, au choix, une heure d’éducation à la philosophie et la citoyenneté ou religion/morale. Trois, deux heures d’éducation à la philosophie et la citoyenneté pour tout le monde et une heure de religion/morale à titre optionnel.