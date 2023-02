Six hommes condamnés à Bruxelles à la suite de vidéos d’un viol collectif postées sur Snapchat

Les faits s’étaient déroulés durant la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020, dans un appartement à Forest, loué par les agresseurs via une plateforme en ligne.

La victime, une jeune femme de 23 ans, s’est présentée à la police de Asse le 4 novembre 2020, affirmant avoir été violée par plusieurs individus et déclarant que les images de son viol venaient d’être diffusées publiquement. Elle a expliqué qu’elle avait été invitée par l’un de ses copains à une fête dans un appartement à Forest, le 31 octobre 2020, à laquelle étaient présents plusieurs garçons et deux autres filles. La victime a été contrainte par ce copain à respirer du protoxyde d’azote (appelé gaz hilarant) dans des ballons et à consommer de l’ecstasy. Elle a ensuite été violée par ce dernier, dans la salle de bain puis dans le salon du logement, alors qu’elle était quasiment inconsciente. Cinq autres jeunes hommes présents l’ont également violée tour à tour.

La scène de viol collectif a été filmée par l’un des auteurs. Celui-ci l’a ensuite diffusée sur le réseau social Snapchat en plusieurs vidéos. Cette application permet d’envoyer des photos et des vidéos qui disparaissent dès qu’elles sont visionnées par le destinataire. Les vidéos en question ont toutefois pu être sauvées par diverses personnes et remises à la police.