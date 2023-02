Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quelle est la situation du CPAS à Saint-Josse ?

Comme l’ensemble des CPAS, nous rencontrons une difficulté importante face aux nombreuses demandes qui nous sont adressées par nos bénéficiaires. Ils sont dans des situations économiques et sociales très compliquées d’autant que les différentes crises que l’on a connues et qu’on traverse aujourd’hui impactent fortement notre population. On est déjà la commune la plus pauvre de Belgique à l’IPP (Impôts sur les personnes physiques). La situation rencontrée aujourd’hui fait qu’une série de personnes, en ce compris des personnes qui ont un travail, s’adressent maintenant au CPAS afin d’obtenir des aides complémentaires notamment face à la crise énergétique. Ce qui est particulier, c’est que les personnes dans des situations d’endettement par rapport à leur facture énergétique se retrouvent aussi dans des situations d’endettement au paiement de leur loyer. Donc la situation actuelle nous permet de prendre en charge des arriérés de loyers pour des personnes en grande difficulté financières.

