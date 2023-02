Vingt mois avec sursis partiel pour plusieurs scènes de violence envers sa compagne à Tubize

L’homme était poursuivi pour plusieurs scènes de coups dont la victime était sa compagne, qui avait révélé qu’il la frappait alors qu’elle était enceinte. Le 2 juillet 2022, la police était intervenue à l’adresse du couple, à Tubize: la victime était partie chez ses parents et le prévenu, qui la soupçonnait d’entretenir une relation extraconjugale, lui avait envoyé un SMS pour lui signaler qu’il était en train de tout casser dans l’appartement. Lorsqu’elle est rentrée pour le calmer, il l’a frappée et elle a dû s’échapper du logement. Steve S., qui était sous surveillance électronique au moment des faits, a été privé de liberté.

Il est apparu au fil de l’enquête que d’autres scènes violentes avaient eu lieu, notamment en mars 2022. La victime a expliqué aux policiers que le prévenu devenait violent lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool et des stupéfiants. Quand il comptait s’en prendre à elle, il prenait la précaution de faire sortir son chien de la maison, parce que l’animal la défendait. Et l’homme avait déjà été mordu à quatre reprises... En avril 2021, la police était aussi intervenue pour des coups, et la dame avait signalé qu’elle était enceinte.

À l’audience, Steve S. a expliqué qu’il ne se souvenait plus exactement de ce qu’il s’était passé à l’époque, parce qu’il buvait tous les jours et qu’il consommait également des stupéfiants, notamment du cannabis et du speed. Lorsque le tribunal l’a interrogé sur le fait qu’il ait frappé sa compagne alors qu’elle était enceinte, il a répondu qu’il ne savait pas, qu’il n’avait jamais été sûr qu’elle était réellement enceinte...