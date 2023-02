«Retour vers le futur»: Julien Doré rejoue son casting de «Nouvelle Star» avec le jury culte et Virginie Efira dans une parodie hilarante (vidéo)

Tous les nostalgiques de la télé des années 2000 se souviennent de l’âge d’or de « Nouvelle Star ». Lancé en 2003 sur la chaîne française M6 (et chez nous, sur RTL), le télé-crochet a surtout connu ses années de gloire entre 2004 et 2007, grâce à la présence d’un jury impitoyable composé de Marianne James, André Manoukian, Dove Attia et Manu Katché. C’est aussi durant ces quatre saisons qu’on a vu émerger de vraies stars : Amel Bent, Christophe Willem ou encore un certain Julien Doré…

Souvenez-vous, à l’époque (c’était en 2007), le chanteur n’était qu’un jeune Nîmois de 24 ans, très attaché à son ukulélé. Il passait alors le casting devant le redoutable quatuor. Marianne James l’avait immédiatement rembalé. La raison ? Julien ne connaissait que des chansons d’amour au ukulélé. Or, les règles de l’émission stipulaient que la première chanson devait être interprétée sans instrument. L’animatrice de l’époque, Virginie Efira, avait décelé en lui en réel potentiel. Frustrée de le voir partir, elle lui avait proposé de repasser le casting. Et là, le miracle s’est produit. Un moment devenu culte, qu’on vous propose de revoir…