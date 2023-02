«Une victoire que j’attendais en Coupe Davis»: Zizou Bergs savoure après avoir mis la Belgique aux commandes contre la Corée du Sud

La Belgique mène 2-0 contre la Corée du Sud pour son match de qualification pour la phase de groupes de la Coupe Davis après les victoires de Zizou Bergs et David Goffin en simple. Et pour le premier cité, ce succès fait clairement du bien.

« C’est une victoire que j’attendais depuis que j’ai commencé en Coupe Davis », a confié Bergs (ATP 115) après avoir battu Soonwoo Kwon (ATP 61) sur le score de 1-6 ; 6-4 ; 7-6 (8/6). « Pour moi, c’était énorme, surtout après ce premier set face au meilleur joueur coréen. Je ne me sentais pas super bien au début, alors que lui était très agressif et dans sa zone de confort. Dans ce premier set, je n’ai pas joué avec assez d’engagement ni de confiance, et je voulais changer ça. Johan m’a expliqué que je devais traverser un peu plus la balle et jouer avec plus d’effet dans son coup droit. Et dès que j’y suis parvenu, c’était un autre match. »

Bergs a bataillé pendant 2h18 et est passé pas loin de la défaite dans le tie-break. « C’était à l’image du match, avec beaucoup de tension et de retournement de situation. Quand il a mené 3-0, il a enchaîné avec des erreurs qu’il n’aurait pas dû commettre selon moi. Ça a changé la dynamique et j’ai pu revenir, mais moi aussi j’ai connu un raté qui lui offre deux balles de match. Mais je finis très fort et les trois derniers points sont monstrueux. C’est un point très important pour l’équipe et qui était très difficile à prendre. C’est aussi l’un des plus beaux matches à gagner, car je joue pour mon pays et je suis ravi d’avoir pu rendre quelque chose au tennis belge. »