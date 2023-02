«Koh-Lanta: Le Feu sacré»: découvrez en images le casting complet de la nouvelle saison (photos)

Un an après la saison du « Totem Maudit », « Koh-Lanta » s’apprête à faire son grand retour sur TF1, mardi 21 février. Cette 24ème édition sera baptisée « Le Feu sacré » et aura lieu aux Philippinnes. À l’animation, nous retrouverons Denis Brogniart. 20 nouveaux candidats seront appelés à survivre sur une île pendant 40 jours et réaliser des épreuves toutes plus périlleuses les unes que les autres. Le vainqueur repartira avec un chèque de 100 000 euros.

Ces derniers jours, le casting de cette nouvelle saison a été partiellement dévoilé par TF1. On a ainsi appris que trois Belges allaient faire partie de l’aventure. On pourra d’abord compter sur la médiatique Helena, 27 ans, chroniqueuse dans le « 6-8 » de Sara De Paduwa sur la RTBF et aussi aperçue dans « Ninja Warrior ». Cette kiné sportive pratique le triathlon, l’équitation et la boxe thaï. Il y aura également Emin, le doyen de la saison, âgé de 56 ans, directeur de Brussels Expo, ainsi qu’Elodie, 35 ans, responsable marketing pour des jeux de société et passionnée d’opéra. Leur photos sont à retrouver ci-dessous dans la publication Facebook de TF1, qui a été dévoilée ce samedi 4 février. On y découvre l’ensemble des aventuriers de cette saison.