L’interview du dimanche de Guillaume Collard, nouveau CEO de RTL Belgium: «Nous allons investir pour renforcer notre proximité avec le public»

Il sort d’une semaine passionnante avec le lancement du nouveau JT de RTL : « Je suis très fier des équipes et de leur investissement. » D’où vient-il ? Qui est-il ? Le 13 juin dernier, à 37 ans, il a pris les rênes de RTL Belgium après le rachat de RTL Belgium par ses nouveaux actionnaires, DPG Media et le Groupe Rossel. Il a remplacé Philippe Delusinne, figure emblématique des médias, à la tête de RTL depuis 20 ans. Guillaume Collard connaît bien le monde des médias et du sport pour avoir occupé des postes clés au sein du groupe de médias Eleven Sports. Passé auparavant par Proximus, ce diplômé en ingénieur de gestion à l’UCLouvain, provient de la région de Charleroi. Sa mission est vaste avec parmi ses priorités l’accélération de la transformation digitale, en plaçant notamment le média digital aux côtés de la télévision et de la radio, et l’optimisation de la collaboration avec les nouveaux actionnaires, à savoir le Groupe Rossel et DPG Média.

« J’ai voulu donner un cap et surtout l’expliquer. Pendant tout l’été, nous avons travaillé ensemble. Nous avons défini trois priorités stratégiques : réinvestir dans nos marques et nos talents, placer le contenu au centre de toutes nos réflexions, avec un accent plus local et une transformation digitale accélérée. »

« Notre mission est de divertir, informer et rassembler. Trois mots simples et directs. Toutes nos actions et nos projets doivent refléter cette dynamique. Nous sommes aussi en train de réinventer notre façon de travailler avec la volonté de travailler de manière plus transversale. Par ailleurs, nous sommes une société de contenu et nous devons nous recentrer sur nos forces. La TV, la Radio et le digital doivent profiter de ces mêmes contenus. »

Vous avez lancé We Are RTL ?

« RTL reste un groupe de médias incroyable, une marque très forte. Nous avons voulu insuffler cette nouvelle dynamique au travers du plan stratégique We Are RTL avec la volonté de fédérer les équipes. Les collaborateurs vivent pour cette marque et ils ont cette passion. »

Vous insistez sur le contenu de proximité…

« Nous avons renforcé le contenu local avec une volonté de différenciation : Nous devons tenir compte du flux quotidien des chaînes françaises et l’explosion des chaînes de streaming. Nous tenons à notre proximité et au travail de terrain pour rencontrer notre public et continuer de leur offrir leur préférence, surtout après deux ans de covid. Nous réinvestissons dans le contenu local notamment en coproduction avec des séries, de l’humour, des programmes… Nous avons lancé cette coproduction avec la tragédie du Heysel. Nous avons continué avec l’affaire d’Outreau. Par ailleurs, un autre format est prévu en février/mars. Nous voulons reséduire le belge francophone avant qu’il ne pense aller sur Disney, Netflix… »