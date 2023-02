David Goffin content de son match «solide» en Coupe Davis: «Mais le travail n’est pas terminé»

David Goffin (ATP 41) était satisfait, samedi à Séoul, d’avoir offert le deuxième point à la Belgique dans sa rencontre pour la phase de groupes de la Coupe Davis contre la Corée du Sud. Dans la foulée de la victoire de Zizou Bergs, le Liégeois, 32 ans, a battu au petit trot 6-4, 6-2 Seong Chan Hong (ATP 237), 25 ans, le N.2 adverse.

« C’était un bon match, même si le début était difficile », a-t-il confié après sa victoire. « J’ai été mené 2-0 en ayant eu des opportunités dans les deux premiers jeux, mais je ne les ai pas saisies. Je ne connaissais pas mon adversaire, je ne savais pas comment il jouait. Mais j’ai vite compris. J’ai vu qu’il couvrait bien le terrain, qu’il était vif et assez solide, mais sans faire quelque chose de spécial. Je n’ai pas paniqué, il fallait être juste un peu patient. »

Après ce match « solide », Goffin avoue être « content d’avoir confirmé la bonne prestation de Zizou » pour permettre à la Belgique de mener 0-2. « Le travail n’est pas terminé », a poursuivi le N.1 belge. « Il faut continuer sur cette lancée. Ce serait vraiment super si le double pouvait terminer ce duel. Je pense que ça ferait du bien à Sander et Joran de regagner en Coupe Davis après être passé tout près à Hambourg. Et ce serait bien que chacun ramène un point et fasse le job pour faire 3-0. Ça donnerait aussi la possibilité de voir Joris (NdlR : De Loore) dimanche. Mais je suis prêt à affronter Kwon si jamais. Ce ne sera pas évident de regarder le double et de se préparer pour le simple en même temps, mais j’ai confiance en notre double. »