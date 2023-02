Une nouvelle déviation suite à l’effondrement de la chaussée sur la N912 à Éghezée

Depuis jeudi matin une partie de la Nationale 912 à Longchamps (Éghezée) est fermée à la circulation. Un trou d’un mètre de diamètre et d’un mètre de profondeur s’est formé sur la chaussée. En cause : la fuite d’une conduite d’eau appartenant à la raffinerie tirlemontoise.

Très rapidement après le constat, la route a été fermée entre le Aldi et la Râperie. Une déviation temporaire a été mise en place via les rues Sainte-Anne et de la Terre Franche. Pour éviter que le village de Longchamps ne soit traversé par tout le charroi dévié, une nouvelle déviation est prévue par les routes régionales. Dès la sortie de l’E411, la circulation devra se diriger vers Dhuy, puis Leuze pour retrouver la chaussée de Namur. Pour ceux qui se dirigent vers Leuze, il faudra emprunter la route des Six Frères.