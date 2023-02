«Sex/Life»: la saison 2 de la série érotique de Netflix se dévoile dans une bande-annonce très chaude (vidéo) La température monte d’un cran pour cette deuxième salve qui s’annonce encore plus hot que la première (c’est dire…) Netflix / capture d’écran

Par M.R.

Plus qu’un petit mois de patience avant de découvrir la nouvelle saison de « Sex/Life », la série muy caliente de Netflix. Le 2 mars prochain, huit épisodes inédits seront dévoilés sur la plateforme de streaming, un an et demi après les premiers numéros qui avaient émoustillé le public. On se souvient notamment de cette scène où l’acteur Adam Demos dévoilait une partie de son anatomie, aux proportions plutôt généreuses… La taille de son engin avait d’ailleurs été au centre d’un débat : s’agissait-il d’une prothèse ou d’un vrai pénis ? L’interprète de Brad avait confirmé à Entertainment Weekly qu’il s’agissait bien de son sexe. À présent, la question est : aura-t-on l’occasion de le revoir dans la saison 2 ? Rien n’est moins sûr, mais la bande-annonce que vient de dévoiler Netflix suggère quelques scènes sulfureuses…

Pour rappel, la saison 1 nous présentait Billie (Sarah Shahi), une femme mariée à la vie bien rangée, lassée par son mari Cooper (Mike Vogel) et surtout, par leur vie sexuelle. Son ancien copain Brad (Adam Demos) refaisait alors surface. De quoi raviver la flamme entre ces deux ex qui mèneront une liaison passionnée. Dans la saison 2, nous verrons si Billie parvient à jongler entre ces deux relations.