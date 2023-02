Islam Slimani, la nouvelle recrue d’Anderlecht, a déçu à Brest: «On attendait beaucoup plus de lui»

Anderlecht a recruté Islam Slimani lors des dernières heures du mercato ce mardi. L’attaquant de 34 ans arrive du Stade Brestois et a signé un contrat jusqu’au terme de la saison. Un choix qui portera ses fruits ? On en saura plus dans les prochaines semaines lorsqu’il évoluera sous le maillot mauve. En attendant, il n’a visiblement pas marqué les esprits à Brest.

Lire aussi À quoi doit s’attendre Anderlecht avec sa nouvelle recrue Islam Slimani? «C’est un vrai numéro 9 qui doit évoluer dans un onze dominant»

« On attendait beaucoup plus d’Islam au vu de son expérience… », a confié Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade Brestois dans un entretien à L’Equipe. « Malheureusement, cela n’a pas été le cas. Peut-être que l’on ne correspondait pas à ses attentes non plus. »

Lire aussi Jesper Fredberg sur le mercato d’Anderlecht: «Nous aurons les moyens pour acheter des joueurs cet été»

Lorenzi a également dévoilé la façon dont ce transfert s’est réalisé, alors que Slimani était arrivé dans le club à peine cinq mois auparavant. « Ce n’était pas du tout programmé », lance-t-il. « Quand il est dans de bonnes dispositions, il peut beaucoup t’apporter. Il a une grosse carrière derrière lui, c’est une très bonne personne, mais on a besoin d’avoir tout le monde dans de bonnes dispositions, concerné. Il jouait moins. Mardi soir, j’ai reçu un coup de fil à 22 heures. On était en train de terminer nos derniers documents. Et on m’appelle pour me dire qu’il y avait une possibilité de transfert pour Slimani. Je dis pourquoi pas mais ça dépend du joueur. On me dit : ‘le joueur veut partir’. On n’en avait jamais discuté. Je me suis dit que si le club trouvait chaussure à son pied, je n’émettrais pas d’avis négatif. Une demi-heure après, Islam est arrivé au bureau et on a fait les papiers pour lui permettre de partir. Mais il n’a jamais été question de résiliation. »

Slimani a disputé ses premières minutes vendredi soir lors du déplacement d’Anderlecht à Ostende, qui s’est soldé par une victoire bruxelloise 0-2.