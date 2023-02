Opérations RASSO: la police de Charleroi lutte contre les rassemblements sauvages

« De très nombreuses verbalisations ont été effectuées en partenariat avec d’autres services de la zone, où une tolérance zéro pour les conducteurs et accompagnateurs qui se rassemblent sans aucune autorisation et entraînent de nombreuses nuisances. »

La zone de police en profite « pour rappeler que venir à Charleroi pour de tels rassemblements non annoncés et non autorisés est non seulement un risque pour votre sécurité vu le comportement de certains, mais la certitude de vous faire verbaliser dès que vous sortirez du cadre légal ou réglementaire. » Les opérations menées durant tout ce mois de janvier le prouvent. Et comme on dit : à bon entendeur…