Les Bourgmestres de la Boucle du Hainaut réaffirment leur désaccord face au projet d’Elia : « Rien n'est fait et rien n'est perdu. Il doit évoluer ! »

La ligne à très haute tension doit traverser 14 communes : Mont-de-l’Enclus, Celles, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, Braine-le-Comte, Écaussinnes, Seneffe, Pont-à-Celles et Courcelles.

Dans un premier temps, ils réaffirment leur désaccord face au projet tel que présenté par ELIA : « Les élus déplorent que leurs courriers et démarches initiés ces derniers mois n’aient pas été entendus et soient restés sans réponse. »

Continuer à soutenir le projet de Revolht

Les bourgmestres se « réjouissent » cependant de l’annonce d’une étude d’incidence. « Ce sera l’opportunité de faire entendre la voix de nos communes via de nouvelles procédures publiques et transparentes. La commission insiste sur le fait qu’aujourd'hui, rien n'est fait et rien n'est perdu. Ce projet doit évoluer ! »