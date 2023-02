D1A: rejoint par le Cercle dans les arrêts de jeu, le Standard manque l’occasion d’entrer dans le Top 4 (1-1)

Samedi après-midi, le Cercle de Bruges a partagé l’enjeu (1-1) à l’occasion de la réception du Standard de Liège lors de cette rencontre de la 24e journée de Jupiler Pro League. Après un démarrage difficile, le match s’est emballé avec des buts de Zinckernagel (81e) et Ueda (90e+1) dans les dernières minutes.

Les deux équipes sont restées timides en début de match, le seul tir de la première demi-heure étant une tête dévissée d’Ueda sur un corner brugeois (21e). Ohio a montré les dents pour le Standard, avec un tir puissant dans le filet latéral (35e). Après un tir peu dangereux (40e), Denkey a réussi un mouvement en pivot pour éliminer son défenseur dans la surface avant que celui-ci ne revienne pour contrer une balle de but (41e) et maintenir l’égalité jusqu’au repos.

Siquet a requis l’intervention de Bodart sur un coup franc rentrant botté en puissance (52e), et Denkey a trop croisé son tir à la conclusion d’un mouvement collectif réussi (58e). Le Standard s’est ensuite rebellé, avec un but de la tête de Perica finalement annulé par l’arbitrage vidéo pour un hors-jeu à l’origine de l’action (69e), et un nouvel envoi, trop central, du Croate (74e).

La libération est venue après que Zinckernagel a vu son tir contré par une main dans la surface. Le Danois a converti le penalty dans le coin inférieur gauche pour donner l’avantage aux Rouges (0-1, 81e). Cependant, très remuant depuis le début de la rencontre, Ueda a égalisé en enchaînant un contrôle et une demi-volée à la retourne pour propulser le ballon au fond des filets (1-1, 90e+2).

Au classement, tant le Standard, 6e avec 38 points que le Cercle, 8e avec 34 points, se maintiennent. Le 4e place du Club de Bruges (40 points) est encore à portée, mais Westerlo, en 9e position (34 points), menace également d’intégrer le top 8.

La compo du Standard : Bodart, Dussenne, Bope, Laifis, Fossey, Dønnum, Alzate, Melegoni, Balikwisha, Zinckernagel et Ohio

La compo du Cercle : Majecki, Daland, Popovic, Siquet, Ravych, Vanhoutte, Francis, Denkey, Deman, Somers et Ayase

