L’ancienne star du porno Clara Morgane étonnée par les vidéos X d’Amandine Pellissard (ex-«Familles nombreuses» sur TF1): sa réaction surprend les internautes (vidéo) Les téléspectateurs de « Touche pas à mon poste » ne s’attendaient pas à une telle réaction de la part de Clara Morgane… C8 / capture d’écran

Par M.R.

Il y a plusieurs semaines, nous apprenions l’arrivée d’Amandine Pellissard (ancienne protagoniste de l’émission « Familles nombreuses : la vie en XXL » sur TF1) sur les plateformes de contenus érotiques, voire pornographiques. Régulièrement, la mère de huit enfants poste des vidéos classées X d’elle et de son mari sur le site Mym, où des abonnés paient une certaine somme mensuelle (9,99 euros) pour voir ses images sulfureuses. La jeune femme était dernièrement au coeur d’un reportage réalisé par le Youtubeur Jeremstar, dévoilant sa nouvelle vie. Amandine révélait alors tourner ses capsules X dans son salon, lorsque ses enfants étaient absents ou au lit. Elle dévoilait aussi les objets coquins se trouvant sous le canapé familial. De quoi faire réagir les chroniqueurs de « Touche pas à mon poste », qui n’ont pas hésité à critiquer ouvertement la mère de famille dans leur émission du 30 janvier. Amandine Pellissard était alors accompagnée de son mari Alexandre et de son fils de 17 ans, Théo.

de videos

Suite à ce débat tendu, le 1er février, le couple était de nouveau invité sur le plateau de Cyril Hanouna, pour connaître cette fois l’avis d’une psychiatre. Ce jour-là, Clara Morgane était également autour de la table. Et l’ancienne star du X ne s’est pas privée de recadrer et d’interpeller la maman, ne comprenant pas sa reconversion. « Ce sont des choix qu’on fait souvent quand on est jeune, quand on a la vie devant soi », a-t-elle débuté. « Vous arrivez à un stade, à un âge, où vous avez plein d’enfants. Vous êtes passée sur TF1, vous avez construit quelque chose. C’est rare de faire ces choix. Donc la seule question, c’est ‘pourquoi ?’. » Ce à quoi Amandine a répondu : « C’est quelque chose qui nous épanouit depuis longtemps ». Avant que le chroniqueur Raymond Aabou ne mentionne la raison de l’argent. De quoi faire bondir la principale intéressée, mais aussi faire réagir Clara Morgane : « On peut faire plein de choses pour l’argent et ne pas forcément être exposée comme ça. Donc, il y a à la fois peut-être ce besoin d’argent et de notoriété aussi, mais vous l’aviez déjà. Moi, je ne comprends pas pourquoi ce choix. »

Lire aussi «Tes enfants vont les voir ces vidéos»: Amandine Pellissard, de TF1 à une plate-forme X, se défend cash dans «TPMP»

Cette séquence a rapidement surpris les téléspectateurs de « TPMP », à en croire ces quelques tweets vus après l’émission et dénonçant avec humour les critiques émises par une ancienne actrice porno à une nouvelle starlette du X…