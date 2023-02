Prolongation du nucléaire: le président de l’Open Vld veut prolonger la durée de vie de Tihange 1 de dix ans

Pour lui, la loi sur la sortie du nucléaire «doit être complètement remplacée». «Il faut une nouvelle loi avec de nouveaux délais», demande-t-il.

Le cabinet ministériel restreint (kern) a décidé vendredi d’étudier la prolongation de réacteurs nucléaires supplémentaires en plus de ceux de Doel 4 et Tihange 3, les centrales les plus jeunes, pour lesquelles des négociations sont déjà en cours avec l’exploitant Engie.