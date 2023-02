Arsenal se fait surprendre à Everton et lâche de précieux points dans la course au titre (vidéo)

Le leader de la Premier League, Arsenal, a été surpris (1-0) à Everton, remobilisé par l’arrivée de Sean Dyche sur son banc, samedi pour la 22e journée de Premier League. Amadou Onana a dirigé l’entrejeu d’Everton pendant toute la rencontre, écopant d’un carton jaune à la 69e minute. Leandro Trossard est quant à lui rentré siur le terrain à l’heure de jeu à la place de Martinelli, sur le flanc gauche londonien.

Les Gunners, avec 50 points, en ont toujours cinq d’avance sur leur poursuivant immédiat Manchester City. Les deux équipes ont le même nombre de match, mais les champions en titre joueront dimanche à Tottenham pour revenir peut-être à deux longueurs.

Ce succès presque inespéré mais globalement mérité, n’est que le quatrième cette saison pour les Toffees qui sortent provisoirement de la zone rouge en grimpant à la 17e place avec 18 points.

Incapables de remonter rapidement le ballon ou de créer des surnombres sur les côtés, les Gunners n’ont eu que très peu d’occasions malgré une possession proche de 70%.

A la pause, Everton était même en tête au points assez nettement, avec un Dominic Calvert-Lewin qui avait été un poil trop court pour couper un centre au cordeau d’Onana (34e), avant de trop décroiser sa tête (45+3), alors que Doucouré, pourtant tout seul à sept mètres, avait lui aussi complétement raté sa tête (35e).

La récompense des efforts d’Everton est venue à l’heure de jeu et c’est James Tarkowski, qui avait été un fidèle lieutenant de Dyche lors de ses années à Burnley, qui a repris victorieusement un corner de la tête au deuxième poteau (1-0, 60e).

La dernière demi-heure a viré de plus en plus à l’attaque-défense, mais Arsenal n’a jamais trouvé la solution. Les Gunners viennent de gâcher un de leurs jokers dans une course au titre qui pourrait être relancée dimanche.