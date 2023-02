Feu vert au remboursement de traitements contre certains effets secondaires de la chimio: «Ces effets ont un impact important sur la vie sociale des patientes et des patients, qui doivent déjà vivre avec le diagnostic du cancer»

Le traitement par refroidissement du cuir chevelu, des mains et des pieds pour les patients atteints d’un cancer sera ainsi remboursé, annonce samedi le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke.

La chimiothérapie par taxanes, administrée pour plusieurs tumeurs comme le cancer du sein ou les cancers gynécologiques, mais aussi les tumeurs de la prostate et du poumon, peut avoir des effets secondaires toxiques tels que l’altération des ongles, les lésions nerveuses aux pieds et aux mains et la chute de cheveux. Ces effets secondaires peuvent prendre une forme temporaire, mais aussi permanente chez certains patients.