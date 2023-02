«Black Panther: Wakanda Forever» disponible sur Disney+: 3 choses à savoir sur le film

Lire aussi «Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3»: la suite et fin de la trilogie se dévoile dans un premier teaser

Nommé aux Oscars

À Hollywood, en ce moment, c’est la saison des remises de prix. Une course aux statuettes à laquelle participe évidemment l’équipe de « Black Panther : Wakanda Forever ». Le film a d’ores et déjà remporté un Golden Globe. C’est l’actrice Angela Bassett (Ramonda) qui est repartie avec le trophée de la Meilleure actrice dans un second rôle. Et le 12 mars prochain, les yeux du monde entier seront rivés sur le Dolby Theatre de Los Angeles pour la 95ème cérémonie des Oscars. « Black Panther : Wakanda Forever » y est nommé dans cinq catégories : Meilleure actrice dans un second rôle pour Angela Bassett, Meilleurs costumes, Meilleurs maquillages et coiffures, Meilleurs effets visuels et Meilleure chanson originale pour « Lift me up », le tube de l’automne 2022 interprété par Rihanna.