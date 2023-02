Le masque ramené par le roi Philippe «suscite une grande curiosité» au Musée de Kinshasa

Le masque de l’ethnie Suku servait, dans la société traditionnelle, à protéger la communauté et à l’initiation des jeunes garçons. Il a donc logiquement pris place dans l’espace consacré aux rites de passage entre l’enfance et l’âge adulte.

L’oeuvre est très appréciée et suscite une grande curiosité de la part des visiteurs du musée, assure son directeur. «Cette pièce leur parle de leur identité, de la manière dont on s’enracine à sa propre culture. C’est un objet qui était à la fois utilitaire, symbolique et fonctionnel», prolonge M. Bundjoko.