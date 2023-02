Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce jeudi, le dossier de la Boucle du Hainaut passait sa première étape importante : le Gouvernement wallon avalisait de façon provisoire le tracé de la future ligne à très haute tension qui, dans le Centre, doit passer par Soignies, Braine-le-Comte, Écaussinnes et Seneffe.

Si aujourd’hui plus personne ne remet en question le besoin de cette nouvelle ligne, qui a pour but d’acheminer vers le sud du pays l’énergie produite par les éoliennes en mer du nord et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement, le « comment » pose question et les réactions sont nombreuses. Pas de réelle surprise, mais une déception. D’abord chez les citoyens du collectif Revolht qui continueront leur travail. Mais également partagée par une majorité de la classe politique locale.

Monsieur Borsus, le Gouvernement wallon a « validé les orientations relatives au projet » d’Elia en inscrivant notamment «au plan de secteur un périmètre de réservation provisoire. » Derrière ces termes très techniques, quelle est concrètement la décision prise ?

Il y a donc une inscription d’un périmètre de réservation autour du tracé proposé par Elia, mais il est bien provisoire. Il va faire l’objet d’une analyse très approfondie et circonstanciée de la part d’un bureau agréé pour établir un rapport sur les incidences environnementales, c’est-à-dire un rapport reprenant tous les impacts de toutes natures, sur les quartiers, sur les riverains, sur le cadre de vie, sur l’environnement, sur la santé humaine…

Donc, pour l’instant, rien n’est définitif.

C’est vraiment l’analyse qu’il faut en faire. Rien n’est fait, nous sommes dans la toute première étape et on doit encore parler, à ce stade, d’un avant-projet. Le bureau d’étude va également se pencher sur toutes les alternatives possibles suggérées entre autres par les villes et les communes : l’enfouissement maximal d’une part, puisqu’on sait que c’est un élément majeur du positionnement des riverains, mais aussi d’autres localisations, le fait de s’éloigner des quartiers, des maisons. C’est pour moi absolument incontournable, je ne braderai pas et en aucune façon la santé des habitants. D’ailleurs, le Gouvernement a décidé de fixer, et ça n’existait pas encore en Wallonie, des normes maximum d’exposition aux ondes électromagnétiques, strictes, qui seront comparables à ce qui existe en Flandre. On sait aussi qu’il y a des endroits importants en termes de patrimoine, de qualité de vie, d’espaces naturels… et il faut les préserver au maximum.

Willy Borsus, ministre wallon de l’Aménagement du territoire. - Belga

Vous parlez d’étudier la piste d’une liaison aéro-souterraine. Néanmoins, vous semblez avoir écarté complètement la solution envisagée par Revolht, à savoir une ligne en courant continu enfouie sur sa totalité. Pourquoi ?