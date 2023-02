Charline Van Snick battue par disqualification en repêchages du Grand Chelem de judo de Paris: «Je suis dégoûtée…»

La Liégeoise, 32 ans, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques à Londres en 2012, a été battue par la Française Astride Gneto (IJF 6), 26 ans, par hansuko-make, soit disqualification, après 1 : 34 de combat à peine.

« Je suis un peu dégoûtée », a-t-elle confié à Belga à sa sortie du tatami. « Je livre une super journée et finir comme ça, c’est hyper frustrant. C’est un peu dur, car la décision est hyper rapide. J’ai pourtant vraiment essayé d’aller au combat, mais après, c’est l’arbitrage qui est comme ça et je ne vais pas le remettre en cause, même si je suis frustrée. Prendre trois shidos en deux minutes, je pense que cela ne m’est jamais arrivée. Je ne sais même pas combien de temps il a duré, ce combat. Elle me poussait et c’est hyper sévère, je trouve, comme décision. Mais bon, c’est la vie. Il faut l’accepter. »

Battue, Charline Van Snick n’était toutefois pas abattue. L’ancienne double championne d’Europe, en -48kg, considérait d’ailleurs que cette journée dans la capitale française avait été très encourageante.

« Je termine tout de même dans le Top 8 », a-t-elle poursuivi. « D’ailleurs, si on va au-delà de ce combat, je fais un super Golden Score contre la N.3 mondiale (la Hongroise Reka Pupp, ndlr). Je passe vraiment tout près de gagner. À la fin de ce combat, je sens que je commence un peu à baisser d’intensité, à congestionner. Et pourtant, je reste très précise. Il ne manque pas grand-chose pour pouvoir accélérer et faire en sorte que cela se passe. Et je vais rester là-dessus et cela reste une très belle performance après une longue période d’arrêt. J’étais revenue aux Masters (à Jerusalem, fin décembre 2022, ndlr), mais c’était encore un peu tôt. Là, je sens que je suis de retour dans le jeu. Et c’est le plus important. »