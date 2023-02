La commune d’Uccle met des artistes ukrainiens à l’honneur

Organisée en collaboration avec l’ambassade d’Ukraine en Belgique et le collectif Congress of cultural activists, National Union of Artists of Ukrainia, cette exposition permet de mieux comprendre le conflit qui fait rage aux portes de l’Europe et les tensions qui traversent les œuvres d’une dizaine d’artistes ukrainiens tels que Olexander Dubovik, Taras Haida, Kateryna Lisova, Serhiy Petlyuk, Alina Shabanova, Oleg Shupliak, Daniil Shumikhin, Oleg Tistol, Mariya Volkova, NezhinSky, Yulya Kisil, Oleksandr Lyapin, Alex Barsuk, Slava Kononov et Oksana Proshutya.

Dans le contexte tragique qui secoue ce pays, le point d’invincibilité (« Invicibility Point ») est actuellement le concept central de l’espace public en Ukraine. Ce sont des endroits dans les villes où les gens peuvent venir chercher ou proposer une aide mentale, physique et matérielle. Ils peuvent aussi y partager leurs pensées.