Un cycliste d’une septantaine d’années perd la vie aux abords du contournement de Lessines

L’accident s’est produit à Lessines, peu après 13h30. Un cycliste qui roulait à VTT a été « happé » par une camionnette à hayon, alors que tous deux se déplaçaient sur une voie latérale du contournement de Lessines, aux abords du chemin de la Terraque. Malgré l’intervention rapide des services de secours, toute réanimation s’est avérée vaine pour sauver la victime. Il s’agirait d’un homme âgé d’une septantaine d’années et originaire des environs. « Les circonstances de l’accident doivent encore être déterminées », assure le capitaine Eric Stasik, qui officiait sur place pour la zone de secours de Wallonie picarde. Cinq hommes se sont rendus sur les lieux de l’accident dont un véhicule de balisage et un véhicule technique. Un expert a été désigné par le Parquet de Mons-Tournai afin d’en savoir davantage sur les causes de ce drame.

Lire aussi Des perturbations à hauteur du passage à niveau de Ligne, suite à l’accident mortel de jeudi

Le bourgmestre de Lessines, Pascal De Handschutter a également été appelé sur place. « Je m’y suis rendu également afin de vérifier que les lieux ne sont pas problématiques en termes de sécurité routière », a-t-il précisé. « Parfois, un seul accident suffit à révéler des manquements importants. Mais il faut avouer que la signalisation sur place paraît adéquate et qu’aucune mesure complémentaire ne semble opportune ».