Accidents, pannes d’électricité...: des tempêtes de neige sèment le chaos en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie

Deux femmes sont décédées en Pologne, à Katowice (au sud) et à Gdansk (au nord), l’une après la chute d’un arbre sur sa maison, l’autre dans un accident de voiture.

Dans le nord de la Slovaquie, vingt-sept communes ont été placées en situation d’urgence par le centre de crise, ce qui permet de prendre des mesures et des restrictions plus rapidement. Plusieurs stations de ski sont fermées en raison des dangers et il est conseillé aux habitants de certaines zones de pas quitter leur domicile.