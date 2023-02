Concerts à Liège: notre sélection de la semaine

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dimanche et mardi

C’est un des plus grands groupes que notre pays ait connus. Un des plus influents, aussi. Formé en 1981, Front 242 a marqué de son empreinte le son des eighties avec ses rythmes martiaux et ses arrangements minimalistes. Hyper-dansant sur disque, le combo est aussi et même surtout une véritable machine de guerre en live. On ne s’étonnera donc pas d’apprendre que les billets pour leurs deux concerts au Reflektor se sont vendus comme des petits pains.

Front 242, les 05 et 7/02 (20h) au Reflektor. Complet.