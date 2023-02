Des débuts mitigés pour Radja Nainggolan à la SPAL: le Belge marque mais ne peut empêcher la défaite de ses nouvelles couleurs

Radja Nainggolan est monté au jeu à la 51e minute, alors que Folorunsho (20e) et l’ancien Anderlechtois Esposito (26e) avaient déjà donné une avance de deux buts à Bari, et quelques instants avant un troisième but de Cheddira (56e).

’Il Ninja’ a donné une passe décisive à Moncini pour réduire l’écart (62e), mais Antenucci a rétabli celui-ci pour Bari (67e). Dans les dernières minutes, Nainggolan a marqué (81e) et Celia a enchaîné en faveur de la SPAL (83e), mais le score est resté bloqué à 3-4.

La SPAL est actuellement barragiste, 17e sur 20 équipes au deuxième échelon du football italien avec 24 points. Bari est 5e avec 36 points.