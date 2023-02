Le football féminin mis à l’honneur lors de l’exposition «What the foot» à Anderlecht

La commune d’Anderlecht met à l’honneur le football féminin grâce à l ’expo « What the foot » Celle ci fait partie d’une volonté de la commune d’Anderlecht d ’utiliser le sport comme outil de développement personnel et d’intégration

À travers une centaine d’images et de témoignages, cette expo permet de faire découvrir l’univers du football féminin. « What the foot » emmène les spectateurs à la rencontre de femmes du monde entier, de leurs histoires et de ce que le sport leur a permis de réaliser : franchir des barrières sociales, élargir des horizons, atteindre des performances, transmettre leur expérience et inspirer d’autres jeunes filles.