Une superstar de télé-réalité pressentie pour animer le grand retour de «Secret Story»: un ancien présentateur de l’émission balance!

Mercredi 1er février, Twitter était en ébullition devant ce message du compte officiel de l’émission « Secret Story » : « Ici la Voix, à tous les internautes : méfiez-vous des apparences… C’est tout pour le moment ! »

Depuis l’arrêt du programme fin 2017, les rumeurs vont bon train au sujet d’un éventuel retour de la Maison des Secrets. La Voix aurait-elle confirmé ces bruits de couloir via son dernier tweet ? Pour l’heure, le mystère reste entier. En revanche, il semblerait qu’un ancien animateur de l’émission soit bien informé (ou pas). À en croire Benjamin Castaldi, aujourd’hui chroniqueur dans « Touche pas à mon poste ! » sur C8, « Secret Story » devrait bel et bien faire son grand retour prochainement pour une douzième saison inédite. Cependant, le présentateur n’a pas été appelé pour reprendre les commandes du jeu. D’après lui, Christophe Beaugrand ne serait pas non plus pressenti à l’animation. Mais alors, qui pourrait bien leur succéder ? Selon Castaldi, il s’agirait de… Nabilla !