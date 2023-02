Decathlon lance les vêtements de ski à louer dans ses magasins bruxellois d’Evere et du centre de Bruxelles

Vous partez bientôt au ski mais vous n’avez pas envie d’acheter de nouveaux vêtements pour vous ou pour toute la famille ? Vous partez pour la première fois et vous n’êtes pas encore certain d’utiliser votre équipement sur la longueur ? Il y a de la neige dans les Hautes Fagnes et vous voulez tout simplement profiter d’un week-end de ski entre amis ? Depuis cet hiver, vous ne devez plus obligatoirement acheter tous ces équipements qui coûtent chers. Decathlon propose, en plus de la location de skis, la location de vêtements et d’accessoires. Les réservations peuvent être effectuées en ligne avant d’être essayées et retirées dans un des 35 magasins Decathlon du pays dont ceux d’Evere (celui disposant de la plus grande gamme de produits) et celui du centre de Bruxelles. « Louer des vêtements de ski au lieu de les acheter est non seulement moins cher, mais aussi plus respectueux de l’environnement », indique Decathlon.

« La location de vêtements de ski est pour nous la suite logique de notre offre de location, qui, en plus des skis, comprend depuis quelque temps déjà les vélos et les accessoires de vélo. Nous constatons une demande croissante de nos clients pour la location d'équipements et de vêtements. Pour une famille moyenne, la location de vêtements de ski est beaucoup moins chère que l'achat d'un équipement neuf. Surtout pour ceux qui ne partent en vacances au ski qu'une fois par an, qui ont réservé un week-end d'hiver dans les Ardennes ou qui ont de jeunes enfants qui deviennent trop grands pour leurs vêtements de ski chaque année. Nous avons calculé qu'il peut être jusqu'à quatre fois moins cher de louer son équipement et ses vêtements de ski que de les acheter. En outre, la location n'est pas seulement moins chère, elle est aussi moins impactante pour la planète. C'est pourquoi nous nous engageons pleinement dans cette formule de location : elle s'inscrit parfaitement dans la stratégie de durabilité de notre entreprise », avance Quentin Goffart, responsable de la location chez Decathlon.