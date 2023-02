Dennis Praet inscrit son premier but de la saison et scelle la victoire de Leicester contre Aston Villa (vidéo)

Avec Youri Tielemans, Wout Faes et Timothy Castagne titulaires, Leicester a concédé l’ouverture du score de Watkins (9e, 1-0), mais Maddison y a rapidement répondu (12e, 1-1). Le but contre son camp de Souttar (32e, 2-1) a rétabli l’avance des Villains, avant qu’Iheanacho (41e, 2-2) et Tete (45e+2, 2-3) ne renverse brusquement la vapeur en faveur des Foxes.

En fin de rencontre, après une carte jaune infligée à Timothy Castagne (56e), Praet a rejoint ses compatriotes sur la pelouse pour inscrire le quatrième but de Leicester (79e, 2-4). Leander Dendoncker est monté au jeu à la 82e du côté de Villa, et Tielemans a lui aussi écopé d’une carte jaune dans les derniers instants (88e).

Roméo Lavia et Southampton se sont lourdement inclinés à Brentford, 3-0. Le jeune milieu de terrain belge, averti à la 59e minute, a été remplacé à la 65e minute alors que son équipe était menée suite aux buts de Mee (41e) et Mbeumo (44e) en première période. Jensen a enfoncé le clou en fin de match (80e).

Albert Sambi Lokonga, récemment prêté par Arsenal, a disputé une vingtaine de minutes du match perdu par Crystal Palace à Manchester United, 2-1. Fernandes sur penalty (7e) et Rashford (62e) ont construit l’avance mancunienne avant l’exclusion de Casemiro (70e). Schlupp a réduit l’écart peu après (76e), mais Palace n’a su recoller au score.

Bon dernier avec 15 points, Southampton voit Leicester (21 points) s’éloigner à la 13e place, juste derrière Crystal Palace (24 points), et Aston Villa (28 points). Brentford, 7e avec 33 points, remonte tandis que Manchester United est sur le podium, avec 42 points.