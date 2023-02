Ronny Deila satisfait du point pris au Cercle: «On savait que ce serait un match compliqué»

Samedi après-midi, le Cercle de Bruges a partagé l’enjeu (1-1) à l’occasion de la réception du Standard de Liège lors de cette rencontre de la 24e journée de Jupiler Pro League. Après un démarrage difficile, le match s’est emballé avec des buts de Zinckernagel (81e) et Ueda (90e+1) dans les dernières minutes.

Lire aussi Au Cercle, le Standard a craqué dans les derniers instants

Après le coup de sifflet final, Ronny Deila se disait tout de même satisfait de s’être extirpé du piège que représentait le Cercle de Bruges. « C’était un match compliqué, intensif, mais on le savait avant de venir ici. Dans ce genre de match, il faut savoir saisir sa chance quand elle se présente et, surtout, bien défendre. Nous sommes restés disciplinés, avec un état d’esprit irréprochable. Le match était assez équilibré, surtout en première période. Nous avons marqué et je ne me souviens pas vraiment d’occasions adverses… Mais quand tu as le ballon dans la surface, tout peut arriver. Évidemment, c’est décevant d’encaisser après la 90e minute, mais je suis tout de même content de ramener un point du Cercle. Nous ne perdons pas, c’est une bonne habitude à prendre. Cela prouve que nous avons du caractère. »