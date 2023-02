Cinq suspects du réseau de drogue albano-bulgare placés sous mandat d’arrêt

Dans plusieurs communes du Brabant flamand, de la Flandre orientale et de Bruxelles, 11 personnes ont été interpellées lors de perquisitions hier/vendredi après le démantèlement d’un réseau de drogue albano-bulgare opérant depuis Meise. Douze armes à feu, 40 kilogrammes de cocaïne, 13 kilogrammes d’héroïne et environ 100.000 euros en espèces ont également été saisis.

Les perquisitions ont eu lieu à Bruxelles (Evere, Saint-Gilles, Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre et Schaerbeek), dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde (Meise, Grimbergen, Diegem et Wezembeek-Oppem) ainsi qu’en Flandre orientale (Saint-Nicolas, Evergem et Alost).