Le Roannay, à Francorchamps: l’excellence

La famille Aubinet a cédé les commandes à l’homme d’affaires Roger Gehlen (déjà propriétaire de l’étoilé « Toma » à Liège). Quelques mois de travaux et 8 millions d’investissement plus tard, le Roannay nouveau est apparu à l’été dernier. Héliport, centre de bien-être, 16 chambres luxueuses, une brasserie « lounge » et un restaurant dont les ambitions culinaires sont bien affirmées.

La carte a été confiée au chef doublement étoilé David Martin et est exécutée par le tout jeune Mathieu Vande Velde qui, après l’école hôtelière de Namur, a appris le métier au « Comme chez soi » et à « La paix », avec un passage médiatique par Top Chef. Le cadre, qui borde une cuisine entièrement paysagère, est épuré, lumineux, confortable et chaleureux, qui s’appuie sur des matériaux nobles. La cuisine est à son image : sobre, dépouillée de fioritures, qui va à l’essentiel et magnifie des produits qui tiennent la vedette dans des compositions minimalistes et très contemporaines. La justesse est de rigueur du début à la fin, depuis le trio de mises en bouche jusqu’aux mignardises qui révèlent le talent d’Isabelle, une pâtissière mieux que douée. Quelques touches asiatiques, dont un étonnant pain au miso, font voyager et délivrent des saveurs qui n’agressent pas, toujours arrondies comme dans ce maquereau (huître et navet) qui conserve une pointe d’iode et d’acidité. Chaque plat est une découverte et une véritable création, toujours dans la nuance.