«Cupidon», le LièGin de la Saint-Valentin

Production bio qui s’appuie sur le savoir-faire de la plus ancienne distillerie du pays. Cinq gins constituent l’essentiel de la gamme, conditionnée dans de très élégantes bouteilles de 50cl (avis aux collectionneurs !). Puissance, élégance, parfums de fruits sont au rendez-vous : mûres et myrtilles pour le Liègin Original, fraises, menthe et basilic dans le Summer, bonbons à la violette dans le Violet, chocolat de Madagascar et du Guatemala dans le Liègin Intense, touches créoles dans le Jungle. Avec des éditions limitées dont ce « Cupidon » qui s’impose tout naturellement en période de Saint-Valentin. Baies de genévrier, framboise, citron et pelure d’orange éclatent dans leurs nuances en bouche, rafraîchies par le tonic.

Un produit exclusif et haut de gamme. LièGin propose encore un « Lord Barbès », puissant et floral et distribue la collection flamande de « Sir Chill ».