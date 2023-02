L’édito de Guy Lemaire: au menu

Ici seuls les ingrédients étaient énoncés comme dans un puzzle à reconstituer : « pigeon royal, truffes, chou-fleur » ou encore « noix de Saint-Jacques, salsifis, vin jaune, pourpier ». Pas de littérature qui fait saliver, juste l’essentiel. Cette tradition du menu (l’ensemble des plats qui constituent un repas) remonte au 13e siècle (en Chine).

Chez nous, c’est bien plus tard, au 18e, que le menu (du latin « minutus », petit, amoindri) fait son apparition. À l’origine il était destiné aux cuisiniers pour suivre l’ordre des plats (beaucoup plus nombreux à l’époque) et non aux convives.