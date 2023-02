Carnaval, yoga, chasse au trésor...: les bons plans sorties du dimanche

Heer-sur-Meuse : le 4e salon du bien-être !

Pour tous les amateurs de Feng Shui, de yoga, d’herboristerie...Vous allez être ravis ! Le 4e salon du bien-être prend place ce dimanche de 10h à 18h où une dizaine d’exposants seront présents. L’entrée est fixée à 4 euros et l’activité est accessible à tous. Sur place, vous pourrez également vous restaurer et prendre un verre entre amis ou en famille.

Binche : une visite insolite du Carnaval !

A seulement quelques jours du célébre Carnaval de Binche, c’est l’occasion de partir à sa découverte grâce au musée international du carnaval et du masque. Une visite insolite ainsi qu’une visite guidée sont organisées pour ados et adultes à 11h ce dimanche. Attention, les places sont limitées et la réservation obligatoire. Plus d’infos sur muséedumasque.be