Voyage bien-être: embarquement immédiat pour la Thalasso

Yasmine Hammamet c’est un peu le Saint-Tropez tunisien. Son histoire est riche, comme son cadre verdoyant. Ses somptueuses plages nous ont fait rêver de baignade en plein hiver… Et la température étant idéale, nous avons osé faire trempette… un 5 décembre ! Idyllique.

Hasdrubal Thalassa et spa – Yasmine Hammamet

Puis direction Sousse, ville portuaire de l’Est de la Tunisie. Sousse, c’est la capitale du Sahel tunisien parfois surnommée la « perle du Sahel », dont la médina est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1988. C’est l’une des villes les plus touristiques du pays dont les côtes sont envahies par les grands hôtels.

Ses suites, son jacuzzi privatif, sa chambre extrêmement spacieuse et confortable… Tout y est! Monastir, ville côtière du Sahel tunisien, est complètement enclavé entre le lac de Monastir et le golf d’Hammamet. Petit plus, il y a un aéroport à quelques kilomètres !

Si la France est la destination principale pour ce type de soin, la Tunisie et ses 20.000 kilomètres de côtes n’ont pas à rougir. Allez, on fait une valise et on vous y emmène, c’est parti pour la tournée des 5 étoiles !

La Thalasso, à la différence du spa, c’est l’utilisation de l’eau de mer à des fins thérapeutiques. Si elle est utilisée depuis l’antiquité, la thalasso s’est aujourd’hui élargie au milieu Marin avec un grand M. Le climat, l’air marin, la boue et les algues sont des outils devenus indispensables dans les centres.

Top des soins testéset approuvés

Bains d’algues, bains massant, massages aux algues, hammams, saunas, piscine avec ou sans parcours, soin du visage, enveloppements, massages relaxants ou énergisants, massages à pression… On ne sait plus où donner de la tête.

On a donc décidé de faire un Top des soins testés et approuvés.

Numéro 1 : l’enveloppement d’algues dans une couverture chauffante.

Mention spéciale pour Royal Elyssa Monastir qui utilise une méthode de bain chaud pour faire poser l’enveloppement d’algues. Le corps est enduit de cette plante puis plongé à la surface d’un bain bien chaud et vous laisse flotter dans cette chaleur sur un matelas ergonomique qui vous remonte une fois le soin terminé. On se sent comme un bébé dans le ventre de sa maman, moment détente assuré !

Numéro 2 : le massage du corps.

Mention spéciale ici pour le Jaz, d’un professionnalisme absolu. Au choix entre le massage énergisant ou relaxant, les mains expertes du masseur on fait fuir les nœuds qui nous coinçaient le dos.

Numéro 3 : le bain floral d’eau de mer.

Ici, la mention revient à l’Hasdrubal Thalassa qui dispose de toute une flotte de bains aux jets massant et aux odeurs méditerranéennes enivrantes. Mais leur massage sous une douche d’eau de mer, concept inédit, reste une pépite et la plus belle découverte.

AM.