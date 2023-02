Angèle, Stromae, Mentissa ou Pierre de Maere: les Belges à l’assaut des Victoires de la musique

La Belgique en force ! Vendredi 10 février, les Victoires de la musique prendront des couleurs noir-jaune-rouge. Au vu des nominations de cette année, il est en tout cas certain que la chanson française a bien besoin de l’accent belge pour se renouveler. Sinon, comment expliquer que la cérémonie – qui tente de contredire sa réputation d’élitiste – mette en avant quatre artistes belges. Deux confirmés et récompensés déjà par le passé : Stromae et, plus récemment Angèle. Mais aussi deux grands espoirs : Mentissa et Pierre de Maere.

À l’heure où les nouveaux artistes se bousculent plus que jamais sur la scène française, c’est en Belgique qu’elle semble puiser ses valeurs sûres. Quitte à se réapproprier l’artiste. Mais comptez sur eux pour défendre les couleurs de la Belgique…

Mentissa Phénomène vocal découvert à « The Voice France », nommée dans la catégorie « Révélation féminine », a de fortes chances de l’emporter tant son tube « Et Bam ! » résonne encore dans toutes les têtes. Et son premier album suit la même voie. Et même si la jeune fille originaire de Denderleeuw regrette que la Belgique ne lui ait pas offert de carrière, elle n’est pas prête à se faire adopter par la France, au-delà de sa musique. « J’ai grandi en Belgique et mon rêve était de vivre de ma musique dans mon pays. (…) J’ai essayé en Belgique, mais on ne m’a pas donné ma chance. Je n’ai pas eu d’autre choix… », expliquait la chanteuse ce samedi dans nos colonnes (Max). « En France, j’ai été adoptée tout de suite, je ne sais pas pourquoi. Après, je dis toujours que je suis belge et fière de l’être et je le resterai, même si j’habite à Paris pendant des années. À aucun moment je ne me sens un peu française ! ».

Qu’elle reparte ou non vendredi avec la statuette, l’artiste belge aura quand même déjà tout gagné : rarement une artiste issue d’un télécrochet (« The Voice ») ne se voit considérée par l’académie de votants des Victoires… « Quand j’ai su que j’étais nommée, j’ai pris un boost de confiance. Je me suis dit que j’étais installée, à mon échelle d’artiste débutante », sourit-elle. Pierre de Maere Le pendant masculin de Mentissa – même si musicalement ils sont plutôt assez opposés – dans la catégorie « Révélation masculine », a déjà été adoubé par le milieu parisien. Invité régulièrement sur les plateaux de télé, le Brabançon Pierre de Maere séduit par son style et son franc-parler. Volontairement provocateur mais délicat à la fois, il a su se faire un nom, porté par le tube « Un jour je marierai un ange », nommé dans la prestigieuse catégorie de « Chanson de l’année ». Et il y a de grandes chances qu’il ne reparte pas bredouille, alors qu’il est en passe de remplir l’Olympia au printemps. Le jeune chanteur (21 ans), en quête de célébrité, accomplira-t-il rapidement la mission qu’il s’est fixée ? « Ce qui m’intéresse au-delà du bling-bling, ce n’est pas d’être connu mais de faire des chansons populaires qui parlent à beaucoup de gens. En Belgique et en France, les chansons populaires ont une connotation un peu négative… », nous disait-il récemment. L’artiste belge démontrera peut-être le contraire vendredi… Stromae et Angèle Ils sont là pour confirmer. Avec quatre nominations, et non des moindres – « chanteur », « album », « chanson » et « création audiovisuelle » –, à lui tout seul, Stromae est le grand favori de ces Victoires. Déjà détenteur de quatre trophées, dont trois la même année, en 2014, lors de la consécration de « Racine carrée », le Bruxellois part en grand favori, même si son pote, et concurrent dans deux catégories, Orelsan (déjà reparti avec deux récompenses l’année dernière), se positionne devant lui en nombre d’albums vendus en 2022. Surtout, c’est une autre artiste de chez nous qui a marqué l’année écoulée : Angèle. Nommée à trois reprises cette année, notamment dans la catégorie « Album de l’année », elle est déjà assurée de repartir avec un lot de consolation : « l’album le plus streamé ». Déjà lauréate de trois prix en 2019 et 2020, Angèle semble assurée d’être enfin reconnue comme l’ » Artiste féminine » de l’année, même si, les Victoires l’ont maintes fois démontré : la popularité extrême – au-delà même des frontières francophones puisqu’Angèle va entamer une tournée américaine – fait rarement bon ménage avec un trophée. Cette année, dans cette catégorie, outre Pomme, Angèle sera confrontée à Izïa (Higelin) qui a enfin révélé tout son potentiel dans son dernier album.