D1A: le Standard a craqué contre le Cercle de Bruges

Treizième match consécutif sans défaite pour le Standard face au Cercle, des Rouches qui n’ont plus été battus par les Brugeois depuis décembre 2013. Mais pas de victoire qui, à défaut de susciter de l’engouement, aurait grandement fait les affaires du club liégeois dans la course au Top 8…ou au Top 4. Après avoir vu Philip Zinckernagel, emprunté durant 80 minutes, être décisif sur penalty (81e), les joueurs de Ronny Deila ont craqué dans les derniers instants, sur une volée canon d’Ayase Ueda. « C’est toujours décevant quand vous prenez un but à la dernière minute, mais je suis tout de même content de ramener quelque chose d’ici. » Le coach norvégien aurait pu reconduire au Jan Breydel le même onze de base que face à Eupen, ce qui l’aurait peut-être coincé dans une certaine monotonie dictée par la victoire. Il a titularisé Filippo Melegoni sur le flanc droit, devant Marlon Fossey, mais aussi et surtout choisi de se passer de Stipe Perica au coup d’envoi. Le Croate a ainsi, pour la première fois, débuté sur le banc après avoir enchaîné huit matches de championnat en tant que titulaire. Cette fois-ci, c’est Noah Ohio qui avait, seul, les clés de l’attaque du Standard.

Après 45 minutes mitigées, Melegoni a cédé sa place, averti et légèrement blessé. Ohio, lui, aura eu droit à une heure de jeu et plusieurs occasions intéressantes qu’il n’aura pas réussies à convertir.

Dès les premières minutes du match, on a vite compris que les Rouches allaient tout faire pour trouver le Hollandais, lui faire profiter des espaces laissés par une défense brugeoise hésitante. Trois, quatre fois, le jeune attaquant (20 ans) s’est retrouvé en bonne position mais a soit hésité à tenter sa chance directement, soit voulu faire marquer ses coéquipiers, soit, comme à la 35e, trouvé le petit filet de Majecki sur un service de Dönnum. Le Norvégien a plutôt bien géré les retrouvailles d’Hugo Siquet avec son ancien club, en calmant ses ardeurs même si le Luxembourgeois a, comme à son habitude, tout fait pour animer son flanc droit.

Des choses intéressantes mais rien à la conclusion pour Ohio, c’est finalement Stipe Perica qui, sorti du banc, fut d’abord le plus proche d’offrir au Standard un court succès. La mauvaise rentrée en touche de Cihan Canak, monté au jeu à la pause, a échappé à M. Put et ses assistants, tout comme la position de hors-jeu du buteur croate sur le centre du jeune Belgo-Turc, mais le VAR est venu à la rescousse du trio arbitral. C’est aussi grâce à la technologie que le Standard a trouvé l’ouverture via une faute de main évidente de Daland sur un centre de Zinckernagel, qui a à peine protesté en sachant que la vidéo viendrait dans la foulée corriger l’anomalie. Le Danois n’a pas tremblé pour marquer son sixième but et sauver une prestation globalement décevante.