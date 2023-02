D1A: Charleroi doit gagner à l’extérieur pour confirmer son renouveau

Charleroi va mieux ces dernières semaines. Tant dans le jeu qu’au niveau de la confiance, la formation zébrée se trouve dans une situation bien plus sereine qu’en début de saison. Seulement, et parce que seuls les points ont réellement de la valeur lors du décompte final, elle a besoin d’une victoire pour confirmer son renouveau. En se déplaçant du côté de Malines, les troupes de Felice Mazzù pourraient, en cas de succès, entamer de la meilleure des manières un mois de février abordable au niveau des adversaires. « Sans toutefois prendre qui que ce soit de haut », avance le mentor. « Dans ce championnat, dire qu’une équipe est davantage prenable qu’une autre équivaut à un manque de respect. Ce n’est pas le style de Charleroi de fonctionner de la sorte. Ce que nous devons faire, c’est prouver lors de chaque rencontre que nous possédons les qualités pour engranger des unités face à n’importe quel type d’adversaire. Nous sommes parvenus à le réaliser contre Gand et le Club de Bruges, à nous d’en faire de même dans les semaines qui viennent ».

Pour poursuivre la remontée au classement, et terminer dans un Top 8 tant convoité en début de saison mais fortement remis en question… « Nous ne devons plus évoquer le passé. Ce qui compte, c’est le présent et le futur que nous espérons le plus beau possible. Pour ce faire, la solidarité reste notre principal argument. C’est grâce à elle, et aux autres qualités présentes dans le groupe, que nous pourrons sortir victorieux des matches périlleux qui nous attendent ».