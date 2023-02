D1A: un 20e match sans défaite pour l’Union?

Et si l’Union venait accrocher une nouvelle ligne prestigieuse à son récent palmarès ? En cas de victoire, voire même de partage face à Zulte, la bande à Karel Geraerts enregistrerait une vingtième rencontre d’affilée sans mordre la poussière face à un adversaire belge, que ce soit en championnat ou en Coupe de Belgique. Une hypothétique prouesse qui trouve sa source dans la facilité avec laquelle les Unionistes surmontent les obstacles qui se dressent sur leur route. « Karel a toutes les qualités pour devenir l’un des meilleurs entraîneurs en Belgique ». Ces mots sortent de la bouche de Felice Mazzù, le prédécesseur de celui qui est parvenu à rendre l’Union encore plus forte que la saison dernière.

Un jeu efficace

Déjà reconnue pour son jeu, la formation de la Capitale sait désormais y joindre l’efficacité quand cela s’avère nécessaire, voire même de simplement miser sur une expérience de plus en plus palpable dans toutes les lignes. Des forces qui ne seraient rien sans un vrai sens du collectif, le point commun des prouesses permettant à Teddy Teuma et ses partenaires de s’enjailler sur trois fronts. « Une série de bons moments qui découle de la profondeur du noyau, de quoi confirmer la qualité du travail effectué dans l’ombre ».