Anderlecht: des Mauves aussi peu brillants qu’efficaces

Suspendu pour le déplacement côtier, c’est une bière à la main que Benito Raman a assisté à la mièvre prestation d’Anderlecht. Souriant et impliqué dans les chants d’encouragement des partisans, l’attaquant s’est sûrement dit que la montée au jeu d’Islam Slimani n’allait pas forcément lui faire énormément de l’ombre. Pas de suite du moins, tant sa prestation s’est avérée timorée et à l’image du récital sans génie de ses partenaires… « Pour ce faire, il faut de la confiance, un élément qui nous manque actuellement », précisait Brian Riemer à la fin de débats remportés sans panache. « Pourtant, la qualité est présente aux entraînements. L’équipe reste fort jeune et donc, elle doit encore digérer les mauvais moments qu’elle vient de traverser. L’organisation se voulait présente, nous avons offert un visage combatif et nous repartons avec les trois points. Alors, oui, ce n’était pas beau mais parfois, cela suffit dans le monde du foot ». L’absence de beau jeu, ce n’est pas vraiment le genre de la maison mauve tant son Histoire a habitué ses supporters à proposer des combinaisons au sol, ponctuées de gestes techniques de haut vol et de buts de belle facture. « J’ai analysé le jeu d’Ostende et c’est une formation qui presse très haut donc il valait mieux s’en remettre à des longs ballons. Cela fait partie des ficelles du métier… »

Pas faux, même si cela empêche certains éléments de s’exprimer au cœur du jeu. Yari Verschaeren rentre clairement dans cette catégorie, comme en témoigne un premier acte traversé dans l’indifférence générale. « Ce n’était pas facile de produire ce que nous avions en tête mais le plus important reste bien entendu la victoire. Quand tu es dans une phase de reconstruction, celle-ci s’opère plus facilement en gagnant qu’en laissant des unités sur le tapis. Même si ce n’était pas bon, le groupe a engrangé de la confiance, ce qui reste le plus important à l’heure actuelle ».

Avec ce succès, Anderlecht efface peu à peu le spectre de la descente pour faire place à un espoir bien différent, à savoir celui d’intégrer le Top 8. Une mission qui semble presque impossible mais qui pourrait éventuellement se dessiner le jour où le niveau de jeu parviendra à s’élever. « C’est clair que nous devons progresser à tous les niveaux », lâche Amir Murillo, l’un des buteurs anderlechtois. « Durant la pause, le coach a remis les pendules à l’heure en ne cachant pas sa déception par rapport à notre prestation. Sans que ce soit vraiment génial, nous avons mieux évolué par la suite, ce qui prouve que nous continuons à grandir ».