Cyclo-cross: une fin en apothéose

Ces deux-là ne se quittent plus depuis plusieurs saisons déjà. Et, au vu de leur état de forme étalé avec classe ces dernières semaines, leur duel dominical s’annonce une nouvelle fois épique, en l’absence du Britannique Tom Pidcock qui ne défendra pas son titre, préférant se concentrer sur sa préparation de la saison sur route.

À l’exception des Belges Laurens Sweeck (vainqueur de la Coupe du monde), Eli Iserbyt et Michael Vanthourenhout (champion de Belgique et d’Europe), on voit mal qui pourrait venir perturber la lutte entre Van der Poel et van Aert.