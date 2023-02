BNXT League: Charleroi s’incline face à Anvers dans le match au sommet de la 17e journée

Les Giants ont fait la différence dans le 3e quart (53-70). Le duo d’Américains Upshaw (11 pts, 9 rebs) et Bradford (12 pts) a sonné la charge. Après ce 8e succès consécutif en BNXT League, Anvers rejoint Ostende en tête du classement avec 26 points en 15 matchs. Charleroi compte aussi 26 points mais a joué 16 matchs.

Malines a perdu à Louvain 72-68 et se retrouve 4e avec aussi 26 points en seize rencontres. Domien Loubry s’est démené tant et plus pour les Kangoeroes (19 pts, 7 ast, 3 ast) en vain. Le trio de Bears Allen (15 pts, 6 rebs), Vanderhaegen (14 pts, 6 rebs) et Mcglynn (13 pts, 4 rebs) a été des plus précieux.

Mons-Hainaut a bien renversé la situation contre Alost. Menés 32-40 à la pause, les Renards ont dominé les deux derniers quarts (18-11 et 22-11) et battu les Okapis 72-62. Le Bosnien Vrabac (22 pts, 9 rebs) et l’Américain Braxton (17 pts, 9 rbes) ont été les Montois les plus efficaces. Les Hennuyers sont huitièmes au classement avec 23 points (16 m.). Alost est 6e avec 24 points (17 m.).