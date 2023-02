Jurgen Klöpp n’a pas digéré la nouvelle défaite de Liverpool en Premier League: «Je suis tellement déçu et en colère» (vidéo)

Les choses ne s’arrangent pas pour le Liverpool de Jürgen Klopp corrigé par Wolverhampton (3-0) après une nouvelle prestation désastreuse. Les Reds, seulement 10es avec 29 points, ont offert pratiquement deux buts à leur adversaire par Joël Matip contre son camp (1-0, 5e) et Craig Dawson (2-0, 12e).

« Encaisser des buts tôt, ce n’est pas la première fois que cela nous arrive, mais la façon dont on les a concédés aujourd’hui était inacceptable », a pesté Jürgen Klopp après le match. En seconde période, Ruben Neves a même aggravé la marque en contre (3-0, 71e) pour des Wolves qui prennent volontiers ces trois points qui les sortent de la zone rouge (15e).

« Le troisième but, je ne le compte pas, parce que c’était la première fois de la période qu’ils passaient la ligne médiane », a balayé Klopp, « mais les deux autres buts, aborder un match en ayant dit tout ce qu’on a dit cette semaine, et juste avant le match, et faire ce type d’entame, c’est horrible » a poursuivi le technicien encore déboussolé.

« Il n’y a aucune excuse, je ne peux expliquer cela. C’était un début de match horrible. Deux buts, ça ne peut pas arriver comme ça. Mais c’est arrivé et nous étions menés 2-0 par notre propre faute. Nous aurions dû mieux défendre. Je suis tellement déçu et en colère après les 15 premières minutes que je ne trouve pas les mots pour le dire. Ces premières minutes ont été les pires depuis un moment », a-t-il ajouté en conférence de presse.